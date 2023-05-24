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20:40, 24 мая 2023Россия

В России возобновили разминирование затонувшей в 1945 году баржи

В МЧС России решили возобновить разминирование затонувшей в 1945 году немецкой баржи

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В МЧС России решили возобновить разминирование затонувшей в 1945 году в полутора километрах от берега Балтийска немецкой баржи. Об этом заявил начальник ГУ МЧС по Калининградской области Роман Емельянов, пишет РИА Новости.

«Мы определили совместно, что попытаемся в течение пяти лет завершить эту работу. Если получится раньше, постараемся раньше это сделать. Сроки зависят, в том числе, и от погоды, потому что Балтика своеобразная, очень часто штормит, видимость тоже не всегда хорошая», — пояснил он.

За неделю, добавил представитель МЧС, водолазы подняли со дна моря около 3000 различных взрывоопасных предметов, среди которых были и артиллерийские снаряды. Их поднимают на поверхность, доставляют на лодке на берег, после чего вывозят на полигон для уничтожения.

Впервые баржу обнаружили дайверы в 2005 году. Позже ее обследовали специалисты МЧС. Затонувшее судно находится в полутора километрах от берега на глубине около 20 метров. Еще в 2012 году специалисты МЧС попытались начать разминирование баржи. На тот момент удалось поднять 530 снарядов. Но впоследствии работа прекратилась.

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Никита Абрамов
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