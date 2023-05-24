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21:56, 24 мая 2023Мир

Конфликт на Украине стал причиной нехватки лекарств в Швейцарии

Минэкономики Швейцарии: конфликт на Украине стал причиной нехватки лекарств в стране

Фото: Pixabay

В Министерстве экономики Швейцарии рассказали, что вооруженный конфликт на Украине стал одной из причин нехватки лекарственных средств в федеративной республике. Отмечается, что ситуация на Украине привела к затруднениям с доставкой блистерной упаковки и картона, которые используются для производства упаковки, сообщает РИА Новости.

«Война на Украине осложнила доставку сырья и материалов, необходимых для производства и упаковки лекарств, в том числе блистерной упаковки и картона», — заявили в ведомстве.

При этом в пресс-службе Минэкономики отметили, что введенные ограничения в отношении России не оказали негативного влияния на Швейцарию.

Ранее стало известно, что крупный европейский производитель инсулина Novo Nordisk может передать поставки своих препаратов в Россию стороннему дистрибьютору. Датская компания, которая поставляла инсулин в Россию с 1990-х годов, может поступить по примеру американских производителей BMS и Eli Lilly и отдать дистрибуцию другой фирме.

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Марина Совина
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