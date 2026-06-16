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18:53, 16 июня 2026Экономика

Москвичам назвали самый дождливый день

Гидрометцентр: Вторник станет самым дождливым днем в Московском регионе
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вторник, 16 июня, станет самым дождливым днем в Московском регионе на текущей неделе. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Больших подтоплений не прогнозируется — местами выпадет до 25 миллиметров осадков. В течение рабочей недели также ожидаются дожди, местами небольшие, преимущественно в ночное время. В дневное время осадки пройдут умеренной интенсивности, кратковременные, во время дождя может выпасть 5−10 миллиметров осадков. «Не исключены грозы, а также порывистый ветер местами до 15 метров в секунду», — сообщила Макарова.

Она добавила, что в субботу, 20 июня, также ожидается дождь, но он будет несильным и кратковременным.

Ранее стало известно, что грозовая активность накрыла большую часть России — в настоящее время грозовые очаги отмечаются от Европейской части России до Урала, Сибири и южных районов страны.

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