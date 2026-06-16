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Культура
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18:40, 16 июня 2026Культура

Стало известно о съемках очередного ремейка культового советского фильма

В России снимут ремейк картины Карена Шахназарова «Курьер» с Янковским и Михалковой
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Курьер»

В России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает «Российская газета».

По информации источника, проект будет приурочен к 40-летию со дня выхода оригинальной картины, который состоялся в 1986 году. Известно, что Шахназаров уже дал добро на создание современной версии его фильма.

Режиссером станет Илья Ермолов, снявший сериалы «Золотое Дно» и «Хирург». Роль главного героя Вани исполнит Денис Косиков, а его возлюбленную — Катю — Александра Тихонова. Родителей девушки сыграют Филипп Янковский и Анна Михалкова. Также сообщается, что роль матери Кати исполнит Анастасия Немоляева, сыгравшая Катю в ленте 1986 года.

Действие новой версии перенесут в современную Москву. По сюжету, главный герой после ссоры с матерью устраивается на работу в службу доставки и знакомится с девушкой из обеспеченной семьи.

Ранее звезда «Служебного романа» раскритиковала ремейк фильма с Зеленским. По мнению артистки, не следует снимать новые версии полюбившихся зрителям фильмов.

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