В России захотели изменить подходы к налогообложению предпринимателей

В РФ захотели изменить подходы к налогообложению бизнесменов, работающих через платформы

Российские власти захотели пересмотреть и изменить подходы к налогообложению предпринимателей, которые самостоятельно занимаются бизнесом через специализированные платформы. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров в ходе правительственного часа в Совете Федерации, пишет РИА Новости.

На правительственном часе один из сенаторов спросил Егорова про администрирование налогов на доходы россиян, которые недавно выехали из страны. В ответ глава ФНС указал, что необходимо возложить на определенные платформы агентские обязанности по уплате налогов.

Егоров также уточнил, что в правительстве сейчас готовится законопроект, возлагающий на компании агентские обязанности по уплате подоходного налога за работающих из-за границы россиян. Он объяснил, что теперь российским организациям придется удерживать данный налог при условии, «если человек является резидентом».