Власти пообещали сохранить для уехавших россиян единую ставку налога

Минфин: ставка НДФЛ для уехавших россиян составит 13-15 процентов

Правительство подготовило окончательную версию поправок в налоговое законодательство, согласно которым с уехавших и работающих за рубежом россиян будет взиматься налог в размере 13 процентов (или 15 процентов с доходов, которые превышают 5 миллионов рублей в год). Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, его слова приводятся на сайте ведомства.

Мера касается сотрудников, работающих с российскими организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера). Сазанов пообещал, что ставка налога на доходы физлиц (НДФЛ) будет единой, независимо от того, является ли работник налоговым резидентом или нет. «Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», — заявил замглавы Минфина.

В случае, если россиянин работает на иностранную компанию, зарубежная организация должна стать налоговым агентом и также уплатить налоги по ставке 13-15 процентов. При этом, если компания не выполняет обязательства, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию, уточнил Сазанов в беседе с РИА Новости.

Первую версию налоговых поправок министерство внесло в Госдуму 24 апреля. Тогда предлагалось повысить НДФЛ для работающих за рубежом россиян, утративших российское налоговое резидентство, до 30 процентов. В Госдуме сочли предложенную властями меру объективной, объясняя, что если уехавший гражданин не тратит заработанные средства в России, получая от государства соответствующие выплаты, он должен оставлять больше денег в стране.

Впоследствии Минфин объяснил, что поправки коснутся только фрилансеров. На следующий день правительство отозвало проект для его доработки.