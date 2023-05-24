Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 24 мая 2023Мир

Норвегия выразила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Минобороны Норвегии сообщило о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам рассказал, что страна поддерживает начало обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16, а также выражает готовность организовать их подготовку на территории королевства, сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания.

«Правительство поддерживает такую инициативу», — заявил он.

По его словам, в настоящее время Осло совместно с другими государствами оценивает возможность участия норвежских военных в обучении украинских пилотов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о возможной передаче западных самолетов Украине будет зависеть от развития военной ситуации на земле. По словам генсека, пока нет ясности, когда и как произойдет передача истребителей Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Нарышкин прокомментировал данные о ранении главкома ВСУ
Путин предложил денонсировать соглашение с Украиной по Азовскому морю
МИД Бразилии заявил об опасности попыток «отменить Россию»
Песков оценил идею переноса Рождества на Украине
Российского онлайн-педофила арестовали после видеозвонка ребенку
Стало известно о наступлении российских сил в ЛНР
Ограбивший на 1600 рублей офис микрокредитов россиянин получил пять лет колонии
Норвегия выразила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Американский миллиардер перелил себе кровь 17-летнего сына ради омоложения
Россиянина ранили из ракетницы в драке на курорте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.