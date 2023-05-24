Норвегия выразила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Минобороны Норвегии сообщило о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам рассказал, что страна поддерживает начало обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16, а также выражает готовность организовать их подготовку на территории королевства, сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания.

«Правительство поддерживает такую инициативу», — заявил он.

По его словам, в настоящее время Осло совместно с другими государствами оценивает возможность участия норвежских военных в обучении украинских пилотов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о возможной передаче западных самолетов Украине будет зависеть от развития военной ситуации на земле. По словам генсека, пока нет ясности, когда и как произойдет передача истребителей Киеву.