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18:57, 24 мая 2023Мир

Генсек НАТО назвал условие для передачи западных самолетов Украине

Генсек НАТО Столтенберг: решение о передаче самолетов Украине зависит от ситуации на земле
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Решение о возможной передаче западных самолетов Украине будет зависеть от развития военной ситуации на земле. Такое условие назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет «Интерфакс».

По словам генсека, пока нет ясности, когда и как произойдет передача истребителей Киеву. «В зависимости от боевых действий и того, как будет развиваться ситуация на поле боя, будет принято окончательное решение о вопросе поставки самолетов», — уточнил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал истребители F-16, которые страны Запада планируют поставить Украине, законной целью для российских военных в зоне специальной военной операции. Он отметил, что это касается также действий Киева в Белгородской области.

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Виктория Кондратьева
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