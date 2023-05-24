Генсек НАТО назвал условие для передачи западных самолетов Украине

Генсек НАТО Столтенберг: решение о передаче самолетов Украине зависит от ситуации на земле

Решение о возможной передаче западных самолетов Украине будет зависеть от развития военной ситуации на земле. Такое условие назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет «Интерфакс».

По словам генсека, пока нет ясности, когда и как произойдет передача истребителей Киеву. «В зависимости от боевых действий и того, как будет развиваться ситуация на поле боя, будет принято окончательное решение о вопросе поставки самолетов», — уточнил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал истребители F-16, которые страны Запада планируют поставить Украине, законной целью для российских военных в зоне специальной военной операции. Он отметил, что это касается также действий Киева в Белгородской области.