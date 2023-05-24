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13:08, 24 мая 2023Мир

В МИД назвали F-16 законной целью для российских военных в зоне СВО

Замглавы МИД Рябков назвал F-16 законной целью для российских военных в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ahn Young-joon / AP

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал истребители F-16, которые страны Запада планируют поставить Украине, законной целью для российских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Мы многократно говорили, что любая техника, любые вооружения, которые применяются Киевом в зоне СВО и не только, безусловно, представляют собой законную цель», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что это касается также действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки F-16 Киеву планируются в долгосрочной перспективе, а не к предстоящим наступательным операциям Киева. «Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», — сказал он.

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Виктория Кондратьева
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