В МИД назвали F-16 законной целью для российских военных в зоне СВО

Замглавы МИД Рябков назвал F-16 законной целью для российских военных в зоне СВО

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал истребители F-16, которые страны Запада планируют поставить Украине, законной целью для российских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Мы многократно говорили, что любая техника, любые вооружения, которые применяются Киевом в зоне СВО и не только, безусловно, представляют собой законную цель», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что это касается также действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки F-16 Киеву планируются в долгосрочной перспективе, а не к предстоящим наступательным операциям Киева. «Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», — сказал он.