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12:27, 24 мая 2023Среда обитания

Переработанный пластик оказался токсичным

The Guardian: переработанная пластмасса оказалась токсичной

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Организация Greenpeace, деятельность которой признана нежелательной в России, заметила опасность для планеты в переработке пластика. Изначально мера считалась одной из тех, которые могут способствовать спасению планеты от последствий изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

В организации отметили, что пластик в любом виде не совместим с безотходной экономикой. Специалисты сослались на исследования, отметив, что переработанная пластмасса оказалась еще более токсичной, чем ее первичные составляющие — микрочастицы в результате переработки рассеиваются и загрязняют окружающую среду.

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«Индустрия пластмасс продолжает продвигать переработку пластика как решение кризиса пластикового загрязнения. Но токсичность пластика на самом деле увеличивается при переработке. Пластику нет места в экономике замкнутого цикла, и ясно, что единственное реальное решение по прекращению такого загрязнения — это резкое сокращение производства пластика», — заявили в Greenpeace.

Ранее Германия и еще пять европейских стран призвали принять меры по предотвращению выбросов микропластика, обеспокоившись количеством, которое было обнаружено во льдах и океанах. Они попросили создать единую систему мониторинга содержания микропластика в воздухе, воде и почве.

Нина Ташевская
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