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10:21, 24 мая 2023Россия

Один человек пострадал при обстреле приграничного российского региона ВСУ

Губернатор Гладков: в Белгородской области один человек пострадал при обстреле ВСУ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Белгородской области один человек пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрелом оказалась окраина села Терезовка Шебекинского округа, уточнил губернатор.

Мужчину с ранениями ног транспортируют в местную больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Утром 24 мая в Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу жилого дома. Снаряд не сдетонировал, пострадавших и разрушений нет.

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Алан Босиков
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