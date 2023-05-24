Один человек пострадал при обстреле приграничного российского региона ВСУ

Губернатор Гладков: в Белгородской области один человек пострадал при обстреле ВСУ

В Белгородской области один человек пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрелом оказалась окраина села Терезовка Шебекинского округа, уточнил губернатор.

Мужчину с ранениями ног транспортируют в местную больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Утром 24 мая в Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу жилого дома. Снаряд не сдетонировал, пострадавших и разрушений нет.