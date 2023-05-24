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13:40, 24 мая 2023Россия

Шойгу назвал число обучившихся военных специалистов с начала СВО

Глава МО РФ Шойгу заявил, что более 120 тысяч военнослужащих прошли обучение с начала СВО
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине обучение прошли более 120 тысяч военных специалистов. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Учебные центры не только осуществляют одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей», — отметил министр.

Шойгу добавил, что в последнее время нагрузка на учебную сеть значительно возросла, но это не должно сказываться на качестве образовательного процесса. Кроме того, по его мнению, программы подготовки нужно скорректировать с учетом опыта СВО. «Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника», — сказал он.

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19 мая глава Минобороны проинспектировал в зоне проведения специальной военной операции (СВО) передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении. До этого он проверил организацию подготовки военнослужащих на полигонах Западного военного округа (ЗВО).

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Евгения Куликова
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