Глава Минобороны Шойгу проверил организацию подготовки военнослужащих на полигонах ЗВО

Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию подготовки военнослужащих на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом со ссылкой на Минобороны России в четверг, 18 мая, сообщает РИА Новости.

Речь идет о молодых людях, которые служат по контракту. Генерал армии Олег Салюков доложил министру, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе спецоперации, и организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения.

«В настоящее время на полигонах Западного военного округа осуществляется одиночная подготовка военнослужащих по контракту и боевое слаживание в составе отделений и взводов», — уточнили в оборонном ведомстве.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи. В связи с СВО была объявлена частичная мобилизация. В ноябре 2022 Шойгу сообщал, что более 300 тысяч человек прошли обучение на полигонах.