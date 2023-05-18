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11:56, 18 мая 2023Россия

Шойгу проверил организацию подготовки военнослужащих на полигонах ЗВО

Глава Минобороны Шойгу проверил организацию подготовки военнослужащих на полигонах ЗВО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию подготовки военнослужащих на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом со ссылкой на Минобороны России в четверг, 18 мая, сообщает РИА Новости.

Речь идет о молодых людях, которые служат по контракту. Генерал армии Олег Салюков доложил министру, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе спецоперации, и организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения.

«В настоящее время на полигонах Западного военного округа осуществляется одиночная подготовка военнослужащих по контракту и боевое слаживание в составе отделений и взводов», — уточнили в оборонном ведомстве.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи. В связи с СВО была объявлена частичная мобилизация. В ноябре 2022 Шойгу сообщал, что более 300 тысяч человек прошли обучение на полигонах.

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Евгения Куликова
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