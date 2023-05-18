Шойгу проверил организацию подготовки военнослужащих на полигонах ЗВО
Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию подготовки военнослужащих на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом со ссылкой на Минобороны России в четверг, 18 мая, сообщает РИА Новости.
Речь идет о молодых людях, которые служат по контракту. Генерал армии Олег Салюков доложил министру, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе спецоперации, и организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения.
«В настоящее время на полигонах Западного военного округа осуществляется одиночная подготовка военнослужащих по контракту и боевое слаживание в составе отделений и взводов», — уточнили в оборонном ведомстве.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи. В связи с СВО была объявлена частичная мобилизация. В ноябре 2022 Шойгу сообщал, что более 300 тысяч человек прошли обучение на полигонах.