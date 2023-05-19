Шойгу проинспектировал в зоне СВО передовой пункт управления

Глава МО РФ Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал в зоне проведения специальной военной операции (СВО) передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Министр заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях, а также вручил военнослужащим государственные награды.

Шойгу отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки, говорится в заявлении Минобороны.

Днем ранее, 18 мая, стало известно, что глава оборонного ведомства проверил организацию подготовки военнослужащих на полигонах Западного военного округа (ЗВО).