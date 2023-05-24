Психолог раскрыла способы разжечь угасшую страсть в сексе

Психолог Митрохина: партнерам надо начать общаться, чтобы разжечь угасшую страсть в сексе

Чтобы разжечь угасшую страсть в сексе, для начала партнерам нужно начать общаться не только на бытовые и рутинные темы, полагает практикующий психолог Елена Митрохина. Этот и некоторые другие способы оживить чувства она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам Митрохиной, сохранить романтику в долгих отношениях не всегда просто, так как со временем проблемы на работе, забота о детях и другие обязательства начинают забирать слишком много времени и энергии. Из-за этого интимная жизнь пары незаметно отходит на второй план. Однако психолог уверена, что при желании добавить искру в угасающие отношения и воскресить былые чувства вполне реально.

Первым и самым важным шагом Митрохина назвала возобновление общения. Чтобы вернуть романтику и страсть в секс, сначала партнерам надо научиться обращаться друг к другу не только по рутинным и бытовым вопросам. Необходимо снова найти общие темы и интересы, объединявшие их раньше. Особенно важно в диалоге задавать вопросы и стараться услышать мнение друг друга, добавила психолог.

Также, по мнению Митрохиной, супругам стоит изменить свою повседневную рутину.

Иногда изменение обстановки или подключение новых эмоций может сблизить вас с партнером. Старайтесь проводить больше времени наедине. Вместе выезжайте куда-то на выходных, хотя бы ненадолго, смотрите вдвоем новые фильмы, сходите в ресторан, который давно хотели посетить, или спланируйте что-то необычное Елена Митрохина практикующий психолог

Еще одна рекомендация психолога — стараться контролировать свои эмоции. Счета, бытовые проблемы, воспитание детей могут быть выматывающими, но нельзя позволять этим чувствам «переродиться» в гнев и злость. Накопленное раздражение неизбежно выльется в ссоры и конфликты с партнером, что в перспективе негативно сказывается и на интимной сфере жизни, объяснила Митрохина.

Отношениям также требуется уход. Это не растение, которое может выжить без полива в течение недель, поэтому не забывайте находить время друг для друга. Планируйте вечера только для двоих, даже если это просто домашний ужин. Никто не говорил, что брак — это легко. Это работа, которую нужно продолжать делать каждый день Елена Митрохина практикующий психолог

Ранее психолог Марк Трэверс предупредил о рисках секса по дружбе. Интимные отношения без обязательств могут быть привлекательными в теории, но на практике несут психологические риски для одного или обоих партнеров, заявил он.