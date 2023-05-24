Daily Telegraph: диверсии Украины грозят катастрофическим обострением конфликта с РФ

Украина рискует спровоцировать катастрофическое обострение конфликта с Россией. С таким мнением выступил обозреватель, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в материале для Daily Telegraph.

Мэттьюс предупредил, что если президент Украины Владимир Зеленский действительно одобрил диверсии под Белгородом, то он ведет опасную игру. Нападения на Россию он назвал «законным casus belli согласно российской ядерной доктрине». По словам автора, руководство НАТО до сих пор беспокоится о возможных тактических ядерных зарядов со стороны Кремля.

«Выбить Россию с украинской территории будет правильно и справедливо, но вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации и скорее усиливает, чем ослабляет теряющую эффективность военную машину [президента России Владимира] Путина», — подчеркнул автор.

Операция в Белгородской области может стать для Украины «голом в собственные ворота», поскольку поддержка спецоперации среди россиян растет.

О том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию приграничного российского региона, сообщалось днем 22 мая. Бойцов противника заметили на территории Грайворонского округа. В их ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

23 мая в Минобороны заявили, что противника заблокировали и разгромили огнем артиллерии. В ведомстве назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения. Позже в регионе отменили правовой режим контртеррористической операции.