Замглавы Минобрнауки России похоронили на Троекуровском кладбище

РИА Новости: замглавы Минобрнауки России Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище

Заместителя главы Минобрнауки России и мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве уточнили, что прощание с Кучеренко прошло в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Петр Кучеренко умер 20 мая. Ему стало плохо в самолете по пути с Кубы, где он находился с рабочей поездкой в составе российской делегации.

Медиков заранее предупредили, что на борту самолета находится пассажир, которому стало плохо. Как только воздушное судно приземлилось в Минеральных Водах, врачи поднялись на борт и начали проводить реанимационные мероприятия.