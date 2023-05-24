В ВОЗ призвали готовиться к новой смертельной пандемии

Глава ВОЗ Гебрейесус: нельзя исключать угрозу новой пандемии, которая будет страшнее COVID

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что угрозу новой пандемии, более опасной, чем COVID, нельзя исключать. Об этом он рассказал на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.

«Угроза появления другого варианта [COVID], способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — отметил гендиректор организации.

Тедрос Гебрейесус также призвал весь мир быть готовым в будущем дать угрозе коллективный отпор.

5 мая глава ВОЗ объявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19. По его словам, из-за коронавируса во всем мире умерли как минимум 20 миллионов человек.

Еще в марте Гебрейсус выражал уверенность в том, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году, а вместе с этим будет снят режим международной чрезвычайной ситуации.

