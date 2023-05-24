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19:52, 24 мая 2023Наука и техника

«Прогресс МС-23» причалил к МКС

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-23» причалил к МКС

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Грузовой корабль «Прогресс МС-23», который доставил 2491 килограмм грузов, причалил к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram.

«Корабль пристыковался к модулю "Поиск" в автоматическом режиме в 19:18:43 мск. Он добирался до станции по двухвитковой схеме и летел чуть больше трех часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1978 года это была 184-я стыковка кораблей семейства «Прогресс» с орбитальными станциями и 89-я — с МКС.

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Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-23», на борту которого нанесены изображения, посвященные 300-летию города Пермь и 60-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, состоялся в 15:56 по московскому времени. На борту корабля находится студенческий наноспутник, топливо, питьевая вода, оборудование и материалы.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли писали, что срок эксплуатации скафандра «Орлан-МКС» №4 истек, а для «Орлан-МКС» №5 он подходит к концу.

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Даниил Иринин
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