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01:39, 24 мая 2023Бывший СССР

Протасевич объяснил свое решение сотрудничать с властями Белоруссии

Экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что его «свои и сдали»
Роман Протасевич

Роман Протасевич. Фото: Reuters

Бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией, Роман Протасевич объяснил свое решение сотрудничать с властями республики. Об этом пишет БелТА.

«Это такое внутренне принятое решение о том, что пора от всего этого отходить, потому что это за собой ничего не несет, кроме каких-то лозунгов. Говорили лично мне: протесты необходимо делать, нам нужна картинка. Не будет картинки, не будет санкций, не будет международного давления. Рома, делай! Когда это идет уже вот так, то, безусловно, это говорит о том, что уже все пошло не по плану», — заявил Протасевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Меня, собственно, свои и сдали, говоря совсем простыми словами. Конечно, у меня была злость и ненависть ко многим людям. Но это время уже прошло, нужно двигаться дальше, не копить в себе всю эту желчь. Думаю, жизнь сама все расставит по своим местам», — заключил он.

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3 мая Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, террористическим актам, оскорблении белорусского лидера Александра Лукашенко и других преступлениях. 22 мая Протасевич сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал его.

Роман Протасевич был задержан на территории Белоруссии после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года. Вскоре журналист дал в эфире белорусского телевидения большое интервью, где признался в организации массовых беспорядков, и добавил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью».

В январе 2022 года Протасевич вышел из-под домашнего ареста и объявил, что начинает сотрудничество с провластной организацией «Системная правозащита». По его словам, пока излишне «давать самому себе оценку» по вопросу сотрудничества со следствием и другими государственными структурами Белоруссии.

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Марина Совина
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