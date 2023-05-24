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13:44, 24 мая 2023Силовые структуры

Нарышкин прокомментировал попадание СВР под санкции США

Глава внешней разведки Нарышкин заявил, что СВР почти не заметила санкций США против нее
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Служба внешней разведки (СВР) отнеслась спокойно к санкциям США и почти их не заметила. Об этом заявил глава ведомства Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его словам, у российской разведки есть «большая сеть партнеров», с которой можно работать. Так он ответил на вопрос, окажут ли санкции влияние на его общение по закрытому каналу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Последняя очная встреча Нарышкина с Бернсом состоялась 14 ноября 2022 года в Анкаре. Они обсуждали ядерную безопасность и Украину.

19 мая сообщалось, что СВР внесена в черный список США, опубликованный на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC). Также американское правительство обязало сограждан рассказывать о владении любой собственностью, доли в которой имеют Минфин, ЦБ и ФНБ РФ.

Всего список пополнился на 46 физических и 71 юридическое лицо. Новый пакет санкций против россиян опубликован в рамках обязательств США, данных другим странам на саммите «Большой семерки». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, помощник президента России Игорь Левитин и вице-премьер Виктория Абрамченко также попали в черный список.

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Любовь Ширижик
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