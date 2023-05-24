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09:42, 24 мая 2023Экономика

Российский лесопромышленный холдинг продал бизнес в Европе за один евро

РБК: лесопромышленный холдинг Segezha продал бизнес в Европе за один евро

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российский лесопромышленный холдинг Segezha заключил сделку по продаже европейского бизнеса за один евро, рассказал РБК президент группы Михаил Шамолин.

Речь идет о подразделении Segezha Packaging, управляющее семью заводами по производству бумажной упаковки в Европе. Шамолин уточнил, что по завершении сделки у Segezha Packaging остался долг перед Сегежским ЦБК в размере 100 миллионов евро. «Можно сказать, что бизнес был продан за сумму порядка 100 миллионов евро, что соответствует его оценке в состоянии до [введения антироссийских] санкций», — подчеркнул президент холдинга.

По словам Шамолина, продажа подразделения фактически была единственным способом сохранить его «в рабочем состоянии». После введения европейского эмбарго на поставки российской лесопромышленной продукции заводы Segezha Packaging перестали получать необходимое для работы сырье. Заместить поставки из России материалами от европейских производителей тоже оказалось невозможно — с компанией отказывались сотрудничать, так как ее материнская компания зарегистрирована в России.

Segezha Group владела заводами в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. В общей сложности они производили 700 миллионов бумажных мешков в год. Об уходе из Европы холдинг заявил в конце марта, однако тогда сумма и детали не раскрывались.

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Софья Ермакова
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