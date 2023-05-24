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02:27, 24 мая 2023Бывший СССР

Партию Зеленского уличили в нарушении закона

НАПК Украины уличило партию Зеленского «Слуга народа» в нарушении законодательства

Фото: Raul Moreno / Globallookpress.com

В Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Украины начали проверку финансирования партии «Слуга народа». Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале НАПК.

Ведомство уличило партию президента Украины Владимира Зеленского в уголовных правонарушениях. Материалы НАПК были направлены в Национальную полицию Украины для проведения досудебного расследования.

По информации антикоррупционного агентства, три физических лица внесли на счет «Слуги народа» средства на сумму около 80 тысяч долларов. При этом лица не обладали соответствующими доходами, что указывает на их попытку распорядиться деньгами третьих лиц, сохранив анонимность финансирования партии, указали в НАПК.

Ранее британский политический обозреватель Кэлвин Робинсон выступил с обвинениями в адрес Украины, указав на то, что страна проводит операцию по отмыванию денег. «Я думаю, что Украина — это коррумпированный режим, который проводит масштабную операцию по отмыванию денег», — заявил он.

Марина Совина
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