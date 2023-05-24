Домашняя овчарка вцепилась в горло девятилетнему мальчику в российском городе

KP.RU: в Сочи овчарка вцепилась в горло девятилетнему мальчику на детской площадке

В Сочи домашняя овчарка вцепилась в горло девятилетнему мальчику, который играл на детской площадке, сообщает KP.RU.

По информации издания, в момент происшествия в российском городе животное находилось под присмотром хозяев. Очевидцы сумели оттащить школьника от разъяренной собаки.

Мальчика с рваной раной шеи доставили в больницу. Сотрудники полиции начали проводить проверку. Также ситуацией заинтересовали представители прокуратуры Краснодарского края.

«Было установлено, что собака домашняя, при этом намордник на собаку хозяйкой не надевался, что повлекло за собой данные последствия», — разъяснили в пресс-службе ведомства.

До этого сообщалось, что в Волгограде домашняя собака напала на первоклассницу, которая играла в песочнице.

Мать россиянки выбежала на крики и сумела отогнать животное. Семилетнюю девочку госпитализировали с многочисленными укусами и раной головы. По факту нападения собаки на несовершеннолетнюю была организована проверка.

