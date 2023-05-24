Росгвардейцы задержали сотрудничавшего с ВСУ оператора дрона в ЛНР

Росгвардия задержала сотрудничавшего с ВСУ оператора дрона на стратегическом объекте в ЛНР

На стратегическом объекте в ЛНР задержали оператора дрона, подозреваемого в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Во время мониторинга воздушного пространства росгвардейцы заметили беспилотник. Они вычислили точку его взлета, после чего по полученным координатам выдвинулось подразделение спецназа. Бойцы заметили мужчину, который прятал аппаратуру. Он попытался скрыться, однако это ему не удалось.

Во время опроса мужчина раскрыл информацию, представляющую интерес для группировки войск.

Подозреваемого передали сотрудникам силовых структур для дальнейшего разбирательства.