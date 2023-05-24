Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 24 мая 2023Силовые структуры

Росгвардейцы задержали сотрудничавшего с ВСУ оператора дрона в ЛНР

Росгвардия задержала сотрудничавшего с ВСУ оператора дрона на стратегическом объекте в ЛНР

Фото: Росгвардия

На стратегическом объекте в ЛНР задержали оператора дрона, подозреваемого в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Во время мониторинга воздушного пространства росгвардейцы заметили беспилотник. Они вычислили точку его взлета, после чего по полученным координатам выдвинулось подразделение спецназа. Бойцы заметили мужчину, который прятал аппаратуру. Он попытался скрыться, однако это ему не удалось.

Во время опроса мужчина раскрыл информацию, представляющую интерес для группировки войск.

Подозреваемого передали сотрудникам силовых структур для дальнейшего разбирательства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Пилоту сгоревшего при посадке в Шереметьево SSJ-100 запросили шесть лет колонии
Петербургский школьник попал в больницу с кровоизлиянием в мозг после картинга
Новый сериал с участием The Weeknd и дочери Джонни Деппа разгромили
Россиян предложили сильнее штрафовать за шум в квартирах
Российского ученого Маслова оставили в СИЗО по делу о госизмене
В России решили сократить поставки по параллельному импорту
Замглавы Минобрнауки России похоронили на Троекуровском кладбище
В РПЦ отреагировали на переход раскольнической ПЦУ на другой церковный календарь
Министр обороны Германии назвал условие поражения Украины
Москвич выстрелил из пневматики в 13-летнего пасынка за дерзкий комментарий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.