Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:20, 24 мая 2023Силовые структуры

Неизвестный со взрывчаткой попытался прорваться через границу России

В Ростовской области неизвестный со взрывчаткой попытался прорваться через границу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Неизвестный со взрывчаткой попытался прорваться на территорию Ростовской области возле пункта пропуска «Весело-Вознесенка». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина перебрался через забор и направился в сторону лесополосы возле хутора Максимов. Российские пограничники погнались за нарушителем.

Когда он понял, что уйти не удастся, то совершил самоподрыв. Личность мужчины сейчас устанавливается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала конструктора за госизмену в пользу Украины
Лукашенко прибыл в Москву на Евразийский экономический форум
В Австрии назвали основную проблему для Запада из-за российских танков
Россиян предупредили о новом виде хакерских атак на электронную почту
МИД России оценил влияние поставок вооружения Украине на изменение целей СВО
Переработанный пластик оказался токсичным
Неизвестный со взрывчаткой попытался прорваться через границу России
Наталья Водянова появилась на публике в откровенном платье
В известной сети магазинов перестали продавать дизайнерскую обувь Аллы Пугачевой
Россиянка рассказала об атаке диверсантов с танком и БТР на машину с детьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.