Неизвестный со взрывчаткой попытался прорваться через границу России

В Ростовской области неизвестный со взрывчаткой попытался прорваться через границу

Неизвестный со взрывчаткой попытался прорваться на территорию Ростовской области возле пункта пропуска «Весело-Вознесенка». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина перебрался через забор и направился в сторону лесополосы возле хутора Максимов. Российские пограничники погнались за нарушителем.

Когда он понял, что уйти не удастся, то совершил самоподрыв. Личность мужчины сейчас устанавливается.

