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11:34, 24 мая 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о способах бюджетно зонировать пространство квартиры

Дизайнер Кузнецова: бюджетно разделить пространство квартиры помогут мебель и отделка

Фото: Steven Ungermann / Unsplash

Бюджетно зонировать пространство квартиры помогут мебель и различные варианты отделки поверхностей. Об этих и некоторых других способах зонировать любое жилище без особого труда «Ленте.ру» рассказала дизайнер, директор по продукту Mr.Doors Ксения Кузнецова.

По ее словам, использование мебели, стационарных или мобильных перегородок — оптимальный вариант для зонирования помещения, если уже сделан ремонт и не хочется дополнительно вкладываться в переделку интерьера. Она посоветовала россиянам использовать стеллажи легкой конструкции, в том числе с просветом, зеркала с поворотным или иным механизмом.

Еще одним способом бюджетно разделить пространство Кузнецова назвала использование различных вариантов отделки.

Отделочные материалы активно используются для зонирования даже небольших помещений. Например, зону сна в студии можно акцентно выделить обоями или мягкими стеновыми панелями. Еще одним интересным решением станет использование напольных покрытий типа ламината на стенах и даже на потолке. Правда, эти шаги лучше предусмотреть, если ремонт еще не завершен или вы готовы к косметическим вмешательствам

Ксения Кузнецовадизайнер

Также собеседница «Ленты.ру» рекомендовала не пренебрегать различными световыми сценариями в квартире. Они помогут отделить зоны отдыха от зоны сна и задать правильное настроение в помещении в зависимости от времени суток и активности хозяев, объяснила Кузнецова.

В спальне чаще применяется мягкое освещение, способствующее отдыху и релаксу, тогда как в зоне кухни, гостиной свет играет очень важную роль и должен быть разносценарным

Ксения Кузнецовадизайнер

Ранее дизайнер Вероника Антелава перечислила самые распространенные ошибки при обустройстве гардеробной. По ее словам, основными промахами в оформлении пространства для хранения вещей являются типовая планировка и отсутствие системности.

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Наталья Обрядина
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