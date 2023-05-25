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15:55, 25 мая 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о взятии в плен 15 украинских военных

В силовых структурах ДНР сообщили о взятии в плен 15 военнослужащих ВСУ под Авдеевкой

Фото: РИА Новости

Российские военные взяли в плен 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС

Отмечается, что бойцов ВСУ удалось пленить 24 мая в ходе боестолкновения на авдеевском направлении.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении в республику 106 пленных украинских военнослужащих, воевавших на артемовском направлении. Он уточнил, что среди них — восемь офицеров и 98 солдат.

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Алевтина Запольская
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