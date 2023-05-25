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15:22, 25 мая 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского сообщили о возвращении на Украину 106 военнопленных

Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о возвращении на Украину 106 военнопленных ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о возвращении в страну 106 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые воевали на артемовском направлении. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Среди тех, кого возвращаем из плена, немало тех, кто считался без вести пропавшим. Родные этих людей прошли сложный этап», — написал Ермак.

По его словам, на Украину вернулись 8 офицеров и 98 солдат с сержантами, которые участвовали в обороне Артемовска (украинское название города — Бахмут).

Ранее американское издание Wall Street Journal сообщило, что Киев, столкнувшись с внушительными потерями среди профессиональных войск на линии фронта, отправлял в Артемовск необученных мобилизованных граждан.

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Алевтина Запольская
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