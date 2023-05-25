WSJ: на фоне больших потерь Киев направлял в Артемовск необученных мобилизованных

Столкнувшись с внушительными потерями среди профессиональных войск на линии фронта, Киев начал отправлять в Артемовск (украинское название — Бахмут) необученных мобилизованных граждан, пишет издание Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты американской газеты полагают, что таким образом украинские власти пытались сохранить обученных обращаться с полученным от западных стран оружием опытных военных для контрнаступления.

В статье упоминается группа мобилизованных в феврале, вошедшая в состав 93-й механизированной бригады. По данным WSJ, речь идет о «бедняках из деревень Харьковской области», многие из которых были безработными и время от времени подрабатывали разнорабочими. Утверждается, что почти ни у кого из них боевого опыта не было.

Ссылаясь на ряд имеющихся в распоряжении редакции фотографий и документов, авторы статьи указывают, что на базе, куда доставили мобилизованных, им выдали оружие и обмундирование советских времен, а через два дня — привезли в Константиновку, находящуюся недалеко от Артемовска.

Ранее в России перечислили шаги для восстановления Артемовска.