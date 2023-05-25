В России перечислили шаги для восстановления Артемовска
Для восстановления Артемовска (украинское название — Бахмут) в первую очередь необходимо провести зачистку формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые могли там остаться, завил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» депутат перечислил основные шаги для восстановления города.
В первую очередь необходимо провести зачистку тех формирований ВСУ, которые, я думаю, там остались в подвалах и так далее. Некоторые, по поступающей информации, были брошены основными силами противника. Это первый шаг
«Второе, должно быть принято решение, насколько Артемовск как населенный пункт пригоден для проживания людей в случае его восстановления. А это, мы понимаем, все коммуникации, вся инфраструктура, все жилые дома. Насколько это все будет восстановлено в кратчайшие сроки, сколько будет финансов затрачено и есть ли в этом смысл?» — отметил Швыткин.
Депутат подчеркнул, что просчитать это должны специалисты, учитывая мнение уроженцев города.
«Исходя из этого, нужно принимать решение: либо восстанавливать город, либо строить новый», — заключил собеседник «Ленты.ру».
В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин. По словам Пригожина, последним взятым опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе стал микрорайон «Самолет».
Минобороны России подтвердило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнера» на Артемовском тактическом направлении завершено полное освобождение Артемовска. В ведомстве добавили, что освобождение города произошло при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.