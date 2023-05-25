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11:05, 25 мая 2023Россия

В России перечислили шаги для восстановления Артемовска

Депутат Швыткин: в первую очередь в Артемовске необходимо провести зачистку ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Для восстановления Артемовска (украинское название — Бахмут) в первую очередь необходимо провести зачистку формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые могли там остаться, завил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» депутат перечислил основные шаги для восстановления города.

В первую очередь необходимо провести зачистку тех формирований ВСУ, которые, я думаю, там остались в подвалах и так далее. Некоторые, по поступающей информации, были брошены основными силами противника. Это первый шаг

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

«Второе, должно быть принято решение, насколько Артемовск как населенный пункт пригоден для проживания людей в случае его восстановления. А это, мы понимаем, все коммуникации, вся инфраструктура, все жилые дома. Насколько это все будет восстановлено в кратчайшие сроки, сколько будет финансов затрачено и есть ли в этом смысл?» — отметил Швыткин.

Депутат подчеркнул, что просчитать это должны специалисты, учитывая мнение уроженцев города.

«Исходя из этого, нужно принимать решение: либо восстанавливать город, либо строить новый», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин. По словам Пригожина, последним взятым опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе стал микрорайон «Самолет».

Минобороны России подтвердило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнера» на Артемовском тактическом направлении завершено полное освобождение Артемовска. В ведомстве добавили, что освобождение города произошло при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.

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Варвара Кошечкина
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