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14:39, 25 мая 2023Наука и техника

Представлен первый телевизор с разрешением 16К

VideoCardz: BOE выпустила 110-дюймовый телевизор с разрешением 16К

Фото: Vicent Teoh / HDTVtest

Китайская компания BOE выпустила первый на рынке телевизор с разрешением 16К. Об этом сообщает издание VideoCardz.

Корпорация представила устройство на выставке Display Week 2023. По словам журналистов медиа, аппарат является первым на рынке телевизором с панелью разрешением 15360х8640 пикселей, или 16К. Модель также вышла со 110-дюймовой диагональю экрана.

Специалисты подчеркнули, что полное изображение, которое может транслировать матрица телевизора BOE, имеет разрешение 132 мегапикселя. Это в 16 раз больше разрешения 4К, или в 64 раза больше, чем разрешение Full HD.

Экран девайса основан на IPS-матрице с частотой 60 герц. Модель имеет коэффициент контрастности 1200:1, поддерживает цветовой охват DCI-P3 99 процентов и яркость 400 нит. В BOE не стали раскрывать стоимость телевизора и уточнять, когда устройство поступит на рынок.

В конце мая источники издания ITHome рассказали, что компания Sony начала работу над складным смартфоном с маленьким экраном. Девайс окажется первым складным устройство в линейке японской корпорации.

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Андрей Ставицкий
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