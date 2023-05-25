Закинувшего ноги на стол Пелоси посадили на 4,5 года

Мужчину, закинувшего ноги на стол Пелоси во время штурма Капитолия, посадили на 4,5 года

Мужчина из Арканзаса по имени Ричард «Биго» Барнетт, чья фотография с рабочего места экс-спикера Конгресса США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия разошлась по соцсетям, приговорен к 4,5 года тюремного заключения. Об этом пишет Fox News.

В январе 2023 года Барнетт был признан виновным по всем восьми пунктам обвинительного заключения, включая обвинения в нарушении общественного порядка и препятствовании официальному разбирательству.

Федеральные прокуроры попросили судью приговорить Барнетта к более чем семи годам лишения свободы, за которыми должны последовать три года условно-досрочного освобождения. При этом суд решил посадить мужчину только на 4,5 года.

Беспорядки в Вашингтоне, также известные как штурм Капитолия, прошли 6 января 2021 года. В тот день Конгресс США должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которому президентские выборы выиграл кандидат от демократов Джо Байден. Тогдашний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выборы прошли с многочисленными нарушениями, а победителем стал он. Ряд политиков считает, что он был подстрекателем к протестам.