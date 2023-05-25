Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 25 мая 2023Мир

Закинувшего ноги на стол Пелоси посадили на 4,5 года

Мужчину, закинувшего ноги на стол Пелоси во время штурма Капитолия, посадили на 4,5 года

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Мужчина из Арканзаса по имени Ричард «Биго» Барнетт, чья фотография с рабочего места экс-спикера Конгресса США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия разошлась по соцсетям, приговорен к 4,5 года тюремного заключения. Об этом пишет Fox News.

В январе 2023 года Барнетт был признан виновным по всем восьми пунктам обвинительного заключения, включая обвинения в нарушении общественного порядка и препятствовании официальному разбирательству.

Федеральные прокуроры попросили судью приговорить Барнетта к более чем семи годам лишения свободы, за которыми должны последовать три года условно-досрочного освобождения. При этом суд решил посадить мужчину только на 4,5 года.

Беспорядки в Вашингтоне, также известные как штурм Капитолия, прошли 6 января 2021 года. В тот день Конгресс США должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которому президентские выборы выиграл кандидат от демократов Джо Байден. Тогдашний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выборы прошли с многочисленными нарушениями, а победителем стал он. Ряд политиков считает, что он был подстрекателем к протестам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль. Что узнала американская разведка?
«Флорида» стала первым финалистом Кубка Стэнли
Закинувшего ноги на стол Пелоси посадили на 4,5 года
В Петербурге мужчина в рабочей спецовке напал на десятилетнюю школьницу
Путин поздравил африканцев с Днем Африки
Популярная актриса поделилась воспоминаниями о приводах в отделение
Задержание ФСБ украинских диверсантов со взрывными устройствами попало на видео
Платье случайно обнажило грудь Хайди Клум на Каннском кинофестивале
Член якудзы не убрал за собакой босса на улице и попал под арест
ФСБ задержала пытавшихся устроить взрывы возле АЭС диверсантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.