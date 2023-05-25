Алиев заявил о серьезных предпосылках для нормализации отношений с Арменией

Глава Азербайджана Алиев: есть серьезные предпосылки для нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время есть серьезные предпосылки для нормализации отношений с Арменией. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, эти предпосылки зиждутся на взаимном признании территориальной целостности стран и суверенитета. Это заявление Алиев сделал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве.

Ранее стало известно, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранный дел Азербайджана Джейхун Байрамов согласовали две статьи мирного договора во время переговоров, которые прошли с 1 по 4 мая в США.