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16:45, 25 мая 2023Бывший СССР

Алиев заявил о серьезных предпосылках для нормализации отношений с Арменией

Глава Азербайджана Алиев: есть серьезные предпосылки для нормализации отношений с Арменией

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время есть серьезные предпосылки для нормализации отношений с Арменией. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, эти предпосылки зиждутся на взаимном признании территориальной целостности стран и суверенитета. Это заявление Алиев сделал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве.

Ранее стало известно, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранный дел Азербайджана Джейхун Байрамов согласовали две статьи мирного договора во время переговоров, которые прошли с 1 по 4 мая в США.

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Алевтина Запольская
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