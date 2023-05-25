В Армении объяснили отказ министра обороны от участия в заседании ОДКБ

Глава Минобороны Армении Папикян не участвовал в заседании ОДКБ по техническим причинам

Министр обороны Армении Сурен Папикян не принял участие в Совете глав министерств обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по техническим, а не по политическим причинам. Об этом заявил секретарь правящей партии Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян, передает ТАСС.

«Неучастие Сурена Папикяна в данном мероприятии никак не связано с отношениями Армении и ОДКБ. Я не знаю подробностей, но уверен, что здесь нет политического контекста, это какие-то технические вопросы», — заверил Ованнисян.

Он также указал, что власти подробно говорили об отношениях Армении и ОДКБ, республика не выходит из организации.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу обвинил Запад в попытках вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, Запад всячески пытается нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую армию.