Шойгу заявил о вмешательстве Запада в ситуацию вокруг Карабаха

Шойгу обвинил Запад в попытках вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обвинил Запад в попытках вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, Запад всячески пытается нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую армию. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику», — заявил министр на заседании Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его мнению, Запад намерен вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не «обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе».

«Пример тому — так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле», — отметил Шойгу.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.