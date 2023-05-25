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19:32, 25 мая 2023Забота о себе

Шварценеггер попросил молодых бодибилдеров избегать опасной ошибки

Арнольд Шварценеггер предостерег бодибилдеров от передозировки стероидов

Фото: FS / AdMedia / Globallookpress.com

75-летний американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попросил молодых бодибилдеров избегать опасной ошибки: не слишком увлекаться стероидами. Об этом он рассказал в интервью изданию Men’s Health.

Артист предостерег спортсменов от огромных доз стероидов и признался, что сам принимал такие средства в прошлом. Однако, отметил он, сейчас бодибилдеры больше злоупотребляют стимулирующими рост мышц веществами.

«Бодибилдинг всегда считался безопасным спортом, но сейчас он не таков. Сейчас люди умирают из-за передозировки лекарств и даже не знают, что именно принимают. Слушают шарлатанов», — сказал он, порекомендовав за советом о любых лекарствах обращаться к настоящим врачам.

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При этом, продолжил Шварценеггер, он отдает себе отчет, что не является идеальным примером для подражания. «Да, сейчас есть соблазн быстро заработать денег, разбогатеть, стать влиятельным. Но всякий раз, как вы подводите свое тело, вы будете жалеть об этом. Хочу, чтобы молодежь знала: я видел, как бодибилдеры нуждаются в трансплантации почек и страдают», — предупредил он.

Ранее Арнольд Шварценеггер заявил, что тренируется каждый день и планирует жить вечно. Он сообщил, что каждый день ездит на велосипеде, а также продолжает сниматься в кино.

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Александра Лисица
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