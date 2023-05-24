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07:36, 24 мая 2023Культура

Арнольд Шварценеггер заявил о намерении жить вечно

Арнольд Шварценеггер заявил, что занимается спортом каждый день и планирует жить вечно
Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер . Фото: Steve Marcus / Reuters

Американский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что тренируется каждый день и планирует жить вечно. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Он сообщил, что каждый день ездит на велосипеде, а также продолжает сниматься в кино. «Мне не нужны деньги <...> Я люблю все, что я делаю. И я не жду выхода на пенсию. Мой план — жить вечно — и пока он реализовывается хорошо», — сказал 75-летний актер.

Ранее стало известно, что Шварценеггер получил должность директора по экшену киностудии Netflix.

В марте актер поделился простой стратегией, которая помогает ему при похудении. Он признался, что никогда не считал калории в своем рационе. По словам Шварценеггера, секрет, который помогал ему быстро похудеть, — это сокращение потребляемой пищи. «Иногда я завтракаю позже обычного, ем яйца или йогурт с мюсли после тренировки», — рассказал актер.

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Марина Совина
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