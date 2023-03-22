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21:39, 22 марта 2023Забота о себе

Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Арнольд Шварценеггер рассказал, что никогда не считал калории в рационе при похудении

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Актер Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией, которая помогает ему при похудении. Слова легенды бодибилдинга публикует Insider.

Шварценеггер признался, что никогда не считал калории в своем рационе. Секрет, который помогал ему быстро похудеть — это сокращение потребляемой пищи. «Иногда я завтракаю позже обычного, ем яйца или йогурт с мюсли после тренировки», — рассказал он.

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Поддерживать хорошую форму актеру помогает привычка есть на ужин питательный вегетарианский суп. Рецепт этого блюда включает оливковое масло, лимонный сок, тмин, соль и перец, нут, бульон, обезжиренный йогурт и свежие травы. Кроме того, в бульон добавляют чеснок, лук, цуккини, шпинат или другие овощи.

Ранее диетолог Светлана Павличенко оценила пользу отказа от пищи животного происхождения. Она рассказала, что кратковременное вегетарианство полезно для здоровья.

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Екатерина Улитина
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