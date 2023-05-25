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18:29, 25 мая 2023Бывший СССР

Появились снятые беспилотником кадры освобожденного Артемовска

РИА Новости опубликовало кадры освобожденного Артемовска, снятые беспилотником

Первые кадры освобожденного Артемовска (украинское название — Бахмут), снятые беспилотником появились в сети. Видео опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Начинается видео с железнодорожной станции, камера пролетает вблизи колеса обозрения и Храма Всех Святых в центре города. на кадрах видны разбитые в результате боев жилых домов и административных зданий.

Алевтина Запольская
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Появились снятые беспилотником кадры освобожденного Артемовска
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