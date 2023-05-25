Неопознанный БПЛА следил за поездом воинского эшелона в российском регионе

Mash: неопознанный БПЛА следил за поездом воинского эшелона в небе над Самарской областью

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) следил за поездом воинского эшелона в небе над Самарской областью. О произошедшем в российском регионе сообщается в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, дрон заметил машинист неподалеку от станции Похвистнево. О случившемся мужчина рассказал дежурному.

После этого состав решили остановить и отправиться на поиски беспилотника. Осмотр близлежащих территорий в течение часа никаких результатов не дал.

К поисковым мероприятиям уже подключились самарские сотрудники полиции. Власти региона пока не комментировали ситуацию.

В апреле сообщалось, что дрон с камерой Mavic Air 2 упал на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде.

Выяснилось, что квадрокоптер запустил гражданин Йемена, который учится в волгоградском медуниверситете. Молодого человека задержали. На допросе парень рассказал, что ни за кем не шпионил, а снимал достопримечательности города с коптера.