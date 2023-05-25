Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:50, 25 мая 2023Россия

Российские средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в Белгородском районе

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон был уничтожен на подлете к городу. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Принадлежность беспилотника губернатор не назвал.

Ранее Гладков сообщил, что за 24 мая Украина больше 100 раз обстреляла территорию Белгородской области. Основной удар пришелся на Грайворонский городской округ, который был атакован 87 раз. Кроме того, противник 16 раз ударил по Белгородскому району.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
Германия изучила версии об украинском следе в атаках на «Северные потоки»
Эпидемиолог оценил риск появления мощного штамма коронавируса
В ДНР заявили о взятии в плен 15 украинских военных
Ветеринары назвали шесть самых опасных продуктов для собак
Бывший аналитик ЦРУ высказался о недооценке возможностей России
Изучен наиболее эффективный подход при выполнении силовых тренировок
Российские средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
ТНТ снимет полнометражный фильм совместно с Индией
Джиган рассказал о роскошных подарках для Оксаны Самойловой
Акционерам «Яндекса» предложат три варианта действий при разделе компании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.