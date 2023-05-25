Глава украинской разведки рассказал о полученных в Донбассе ранениях

Глава ГУР МО Украины Буданов заявил, что трижды получил ранения на спецзаданиях в Донбассе

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины Кирилл Буданов рассказал, что был трижды ранен во время выполнения спецзаданий в Донбассе. Его слова передает украинское издание NV.ua.

Уточняется, что глава ГУР был ранен, будучи офицером военной разведки. Буданов назвал первое ранение легким, его зацепил осколок. Второе он получил из-за взрыва противопехотной мины, осколок которой попал начальнику ведомства под сердце.

«Его нельзя вытащить из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. (...) Ранение тяжелое, но в принципе жить можно», — заявил Буданов. При этом начальник ГУР не стал раскрывать, при каких обстоятельствах были получены ранения.

Ранее стало известно о ранении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Как сообщалось, это произошло в начале мая во время удара российских сил по командному пункту украинской армии в районе населенного пункта Посад-Покровское под Херсоном. Уточнялось, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.