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17:10, 25 мая 2023Культура

В Каннах покажут советский фильм «Здравствуй, это я!»

На Каннском кинофестивале покажут советский фильм «Здравствуй, это я!»

Кадр: Фильм «Здравствуй, это я!»

На Каннском международном кинофестивале покажут советский фильм «Здравствуй, это я!» 1966 года, пишет «Российская газета».

Лента режиссера Фрунзе Довлатяна будет показана в рамках программы «Каннская классика». Его представит куратор фестиваля по кино стран Восточной Европы французский киновед Жоэль Шапрон.

В фильме приняли участие такие актеры, как Армен Джигарханян, Ролан Быков, Наталья Фатеева и Маргарита Терехова, для которой лента стала дебютной. Сюжет повествует о жизни молодых ученых-физиков, выполняющих важную для страны работу. На фронте погибает возлюбленная одного из ученых.

Ранее стало известно, что на Каннском фестивале показали фильм «Блажь», часть которого снимали в Мурманской области.

Каннский кинофестиваль в 2023 году проходит с 16 по 27 мая на Лазурном берегу. Впервые фестиваль прошел в 1938 году. Мероприятие традиционно проводится в мае.

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Варвара Кошечкина
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