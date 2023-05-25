В Каннах покажут советский фильм «Здравствуй, это я!»
На Каннском международном кинофестивале покажут советский фильм «Здравствуй, это я!» 1966 года, пишет «Российская газета».
Лента режиссера Фрунзе Довлатяна будет показана в рамках программы «Каннская классика». Его представит куратор фестиваля по кино стран Восточной Европы французский киновед Жоэль Шапрон.
В фильме приняли участие такие актеры, как Армен Джигарханян, Ролан Быков, Наталья Фатеева и Маргарита Терехова, для которой лента стала дебютной. Сюжет повествует о жизни молодых ученых-физиков, выполняющих важную для страны работу. На фронте погибает возлюбленная одного из ученых.
Ранее стало известно, что на Каннском фестивале показали фильм «Блажь», часть которого снимали в Мурманской области.
Каннский кинофестиваль в 2023 году проходит с 16 по 27 мая на Лазурном берегу. Впервые фестиваль прошел в 1938 году. Мероприятие традиционно проводится в мае.