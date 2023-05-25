В Каннах покажут советский фильм «Здравствуй, это я!»

На Каннском кинофестивале покажут советский фильм «Здравствуй, это я!»

На Каннском международном кинофестивале покажут советский фильм «Здравствуй, это я!» 1966 года, пишет «Российская газета».

Лента режиссера Фрунзе Довлатяна будет показана в рамках программы «Каннская классика». Его представит куратор фестиваля по кино стран Восточной Европы французский киновед Жоэль Шапрон.

В фильме приняли участие такие актеры, как Армен Джигарханян, Ролан Быков, Наталья Фатеева и Маргарита Терехова, для которой лента стала дебютной. Сюжет повествует о жизни молодых ученых-физиков, выполняющих важную для страны работу. На фронте погибает возлюбленная одного из ученых.

Ранее стало известно, что на Каннском фестивале показали фильм «Блажь», часть которого снимали в Мурманской области.

Каннский кинофестиваль в 2023 году проходит с 16 по 27 мая на Лазурном берегу. Впервые фестиваль прошел в 1938 году. Мероприятие традиционно проводится в мае.