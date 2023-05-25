Россиянка упала с обрыва в Дагестане из-за селфи и осталась в живых

Туристка из Екатеринбурга упала с обрыва в Дагестане и получила множественные переломы

Российская туристка упала с обрыва в селе Гамсутль в Дагестане из-за селфи и чудом осталась в живых. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Несчастный случай произошел с 39-летней жительницей Екатеринбурга в четверг, 25 мая. Россиянка в составе тургруппы из 18 человек отправилась на прогулку по горам в Гунибском районе республики.

«Во время общего селфи женщина оступилась и упала с десятиметрового обрыва, — говорится в сообщении. — Туристка получила множественные переломы, в том числе — основания черепа и позвоночника».

Отмечается, что в настоящее время пострадавшая находится без сознания. Ее доставили вертолетом в больницу Махачкалы.

Ранее в апреле индийский альпинист Анурага Малу (Anurag Maloo) провалился в глубокую расщелину на десятой по высоте вершине в мире, горе Аннапурна в Непале, и чудом остался жив. Турист упал с высоты 5,8 тысячи метров при спуске из третьего лагеря на горе.