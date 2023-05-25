Политолог рассказал о миссии платформы «Россия — страна возможностей»

Данилин: «Россия — страна возможностей» пришла на помощь активным людям

Директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, какие горизонты открылись перед людьми благодаря платформе «Россия — страна возможностей», которая отметила пятилетний юбилей с даты основания.

«"Россия — страна возможностей" открыла новые возможности для самореализации граждан России по всей стране. Наиболее активные, наиболее успешные люди, которые хотят расширить свой горизонт планирования и предстать в каких-то новых качествах, получить новые посты, ответственные посты, взять на себя эту собственную ответственность, принимают участие конкурсах "России— страны возможностей", и мы видим, что произошло серьезное расширение платформы за пятилетку: до 26 проектов, в этих проектах приняли участие более 18 миллионов граждан нашей страны и других стран. Всего до 150 стран принимали участие в этих мероприятиях, и это говорит о том, что произошло действительно масштабирование проекта», — отметил Данилин.

Эксперт рассказал об уникальном опыте платформы.

«Платформа живет пять лет и развивается, это — системный проект, а не разовый какой-то выбор. И очень важно, что он вытаскивает именно активных людей, которые хотят что-то изменить к лучшему, жизнь страны к лучшему изменить. Конечно же, президент очень заинтересован во включении как можно большего количества инициативных граждан в активную жизнь страны. Они тем или иным образом получают продвижение, они идут по карьерной лестнице вверх на уровень замминистра, министра и даже на более высокие посты. Можно сказать с уверенностью, что это уникальная система, которая не существует ни в одной стране мира, и, кстати, многие-многие государства смотрят на российский опыт и пытаются его перенимать», — сказал эксперт.