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02:04, 25 мая 2023Россия

Дым над зданием Минобороны в Москве попал на видео

Shot опубликовал видео с дымом над зданием Минобороны в Москве
СюжетПожар в Москве:

Видео: Telegram-канал Shot

Дым над зданием Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве попал на видео, кадры опубликовал
Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, запах гари особенно не чувствуется. Также сообщается, что на место прибыли сотрудники МЧС для проверки, возгорания на территории ведомства не было обнаружено.

В Минобороны сообщили каналу, что неподалеку происходил «технологический процесс», предположительно, дымил генератор. Сведений о пострадавших не поступало.

В столичном управлении МЧС подтвердили ТАСС, что по прибытии пожарных подразделений возгорание не было обнаружено в здании ведомства.

В ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что в здании Министерства обороны России в центре Москвы произошел пожар. Отмечается, что возгорание в здании ведомства на Фрунзенской набережной произошло на одном из балконов. Причины пожара не уточняются.

Марина Совина
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