Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 25 мая 2023Мир

В ЕС обсудили возможность отправки Киеву прибыли от замороженных активов России

FT: Евросоюз обсудил план по отправке Украине прибыли от замороженных активов России

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) обсудил план по возможной отправке Киеву прибыли от замороженных российских активов на 196,6 миллиарда евро, пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, чиновники из стран-членов ЕС и Европейской комиссии (ЕК) встретились в среду, 24 мая. «Чтобы изучить варианты перекачивания процентов, генерируемых российскими активами, хранящимися в (депозитарии) Euroclear», — подчеркнули журналисты.

По мнению части политиков, подобное можно сделать с российскими активами, которые заморожены в Clearstream. Газета со ссылкой на бельгийское правительство указала, что антироссийские санкции ЕС привели к заморозке 196,6 миллиарда евро российских активов в Euroclear, из которых 180 миллиардов евро — активы российского Центробанка.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила, что Вашингтон сможет использовать активы России, замороженные в иностранных банках, для восстановления Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла Тина Тернер. За что певицу называли королевой рок-н-ролла?
Власти США испугались всплеска насилия в преддверии выборов
В ЕС обсудили возможность отправки Киеву прибыли от замороженных активов России
В Госдуме заявили о вмешательстве Польши в дела суверенных государств
Соперник Эрдогана назвал газовый хаб угрозой для Турции
Премьер Дании прокомментировала возможность своего назначения на пост главы НАТО
Месси обратился к решившему покинуть «Барселону» вице-капитану
Путин заявил об успешной адаптации России к переменам в финансовой сфере
Казаки-добровольцы рассказали о боях под Артемовском
Оценена вероятность появления ПТСР у прошедших боевые действия россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.