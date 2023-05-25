В ЕС обсудили возможность отправки Киеву прибыли от замороженных активов России

FT: Евросоюз обсудил план по отправке Украине прибыли от замороженных активов России

Европейский союз (ЕС) обсудил план по возможной отправке Киеву прибыли от замороженных российских активов на 196,6 миллиарда евро, пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, чиновники из стран-членов ЕС и Европейской комиссии (ЕК) встретились в среду, 24 мая. «Чтобы изучить варианты перекачивания процентов, генерируемых российскими активами, хранящимися в (депозитарии) Euroclear», — подчеркнули журналисты.

По мнению части политиков, подобное можно сделать с российскими активами, которые заморожены в Clearstream. Газета со ссылкой на бельгийское правительство указала, что антироссийские санкции ЕС привели к заморозке 196,6 миллиарда евро российских активов в Euroclear, из которых 180 миллиардов евро — активы российского Центробанка.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила, что Вашингтон сможет использовать активы России, замороженные в иностранных банках, для восстановления Украины.