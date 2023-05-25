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12:38, 25 мая 2023Экономика

Европа нашла замену российскому дизелю

Bloomberg: странам ЕС удается заменить поставки дизеля из России

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Европейскому союзу удается заменить поставки дизельного топлива из России, которая была главным поставщиком для блока до введения в феврале запрета на морской импорт. Как сообщает Bloomberg, это стало облегчением для властей блока, ведь на Москву приходилось более половины объема поставок в страны ЕС и Великобританию.

Сейчас, указывает агентство, резко выросли поставки из других стран. Не исключено, что общий объем по итогам мая вырастет до четырехмесячного максимума примерно в 1,25 миллиона баррелей в день. Ожидается серьезный рост поставок из Саудовской Аравии и Индии.

В конце апреля стало известно, что прибыль нефтеперерабатывающих заводов в мире упала из-за дешевой нефти из России. Как писало агентство Reuters, ожидалось, что после введения западных санкций на российскую нефть и нефтепродукты их поставки сократятся.

Однако Россия сохраняет экспорт нефти со скидкой в Китай и Индию на высоком уровне, что позволило их НПЗ выйти на рекордные объемы производства в марте. Резкое увеличение поставок из этих двух стран сделало нефтепереработку по всему миру менее прибыльной.

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Платон Щукин
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