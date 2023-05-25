Москвичей предупредили о сильном тумане

В Москве ожидается туман с видимостью 300-500 метров

В Москве в ближайшие часы ожидается сильный туман с видимостью на дорогах 300-500 метров. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы в Telegram.

Неблагоприятный период будет сохраняться до 06:00 пятницы, 26 мая. Москвичей-автомобилистов попросили проявлять предельную внимательность на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Якутии из-за густого тумана и сложных погодных условий на трассе столкнулись десять машин. ДТП произошло на 14-м километре Намского тракта. В результате аварии пострадал один водитель. Он обратился за медицинской помощью.