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00:27, 26 мая 2023Россия

Москвичей предупредили о сильном тумане

В Москве ожидается туман с видимостью 300-500 метров

В Москве в ближайшие часы ожидается сильный туман с видимостью на дорогах 300-500 метров. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы в Telegram.

Неблагоприятный период будет сохраняться до 06:00 пятницы, 26 мая. Москвичей-автомобилистов попросили проявлять предельную внимательность на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Якутии из-за густого тумана и сложных погодных условий на трассе столкнулись десять машин. ДТП произошло на 14-м километре Намского тракта. В результате аварии пострадал один водитель. Он обратился за медицинской помощью.

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